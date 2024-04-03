Глава Башкирии рассказал о ходе работ на месте музея кочевых цивилизаций

Так, открытие визит-центра запланировано уже на вторую половину июня. В прошлом году к мавзолею проложили пешеходную тропу протяженностью 620 метров. Теперь ее обустроят, установят подсветку, перила, скамейки, информационные стенды.
«В целом сроки реализации проекта оцениваем как минимум в пять лет. Не быстро, но и планы у нас очень серьезные — настоящий туристический кластер. Отдаем под него огромную территорию — 77 га», — написал Радий Хабиров.
Напомним, Евразийский музей кочевых цивилизаций, который появится в Чишминском районе, — один из крупнейших историко-культурных проектов Башкортостана. Кроме самого музейно-выставочного комплекса здесь планируется построить СПА-санаторий «Кочевник» и Центр башкирской лошади и ловчих птиц.