На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

Агентство сообщает, что по словам официальных лиц из стран-союзниц Украины, знакомых с последними событиями на линии фронта, поток западной военной помощи Киеву резко сократился, а некоторые украинские орудия совершают всего один выстрел в день, чтобы сохранить иссякающие запасы.
По словам чиновников, союзники всё больше опасаются, что летнее наступление российских войск может прорвать оборону Украины. Они отмечают, что российские войска выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. По сравнению с цифрами в конце января, когда Киев предупредил союзников, что его превосходят в численности три к одному, это более чем в два раза больше.
К тому же, недавние российские удары нанесли серьезный ущерб украинской инфраструктуре. По словам одного из собеседников агентства, нанесенный за последние несколько недель урон, вероятно, является самым серьезным за весь период противостояния. Кроме того, эти удары могут иметь долгосрочные стратегические последствия, которые усугубят эффект нехватки снарядов.
По оценкам министерства обороны Эстонии, в этом году Россия произведет или восстановит около 4,5 млн снарядов. По сравнению с Россией, ЕС планирует произвести только 1,4 млн снарядов в 2024 году и целых 2 млн — в следующем году. США стремятся произвести 1,2 млн боеприпасов к концу 2025 года.
При этом инициатива ЕС по отправке Украине 1 млн артиллерийских снарядов к марту текущего года пришлось отложить до конца года. Из этого количества только половина снарядов была доставлена на Украину.
Накануне глава эстонского МИДа Маргус Цахкна заявил, что Таллин может подключиться к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, две недели назад правительство решило подготовить новый пакет военной поддержки на сумму €20 млн.
27 марта глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что вклад страны в инициативу Чехии по закупкам боеприпасов для Украины будет удвоен. При этом он не уточнил, о какой конкретно сумме идет речь. Ранее, 21 марта, он сообщил, что Польша возьмет на себя логистические задачи по доставке на Украину боеприпасов, закупленных за пределами Европейского союза.
Также 21 марта стало известно, что для участия в чешской инициативе по закупке боеприпасов Финляндия выделит €30 млн, а Литва 20 марта уже выделила более €30 млн.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.