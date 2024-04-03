На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

По словам чиновников, союзники всё больше опасаются, что летнее наступление российских войск может прорвать оборону Украины. Они отмечают, что российские войска выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. По сравнению с цифрами в конце января, когда Киев предупредил союзников, что его превосходят в численности три к одному, это более чем в два раза больше.