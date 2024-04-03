Патрушев и Вольфович обсудили информационную безопасность

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел переговоры с Госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.
В пресс-службе аппарата российского Совбеза рассказали, что в ходе встречи обсуждались планы по обеспечению информационной безопасности и сотрудничество двух стран по этому направлению.
«Рассмотрены конкретные мероприятия по созданию единого безопасного информационного пространства России и Беларуси», — уточнили в Совбезе РФ.
В пресс-службе напомнили, что данная работа идет в рамках подписанного между правительствами двух стран соглашения в сфере обеспечения международной информационной безопасности и концепции информационной безопасности Союзного государства. Детали встречи в Совбезе раскрывать не стали.
Переговоры Патрушева и Вольфовича состоялись на полях многосторонней встречи секретарей советов безопасности стран ШОС в Астане.