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Патрушев и Вольфович обсудили информационную безопасность

Российские и белорусские специальные службы работают над обеспечением безопасности в информационном пространстве двух стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел переговоры с Госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.

В пресс-службе аппарата российского Совбеза рассказали, что в ходе встречи обсуждались планы по обеспечению информационной безопасности и сотрудничество двух стран по этому направлению.

«Рассмотрены конкретные мероприятия по созданию единого безопасного информационного пространства России и Беларуси», — уточнили в Совбезе РФ.

В пресс-службе напомнили, что данная работа идет в рамках подписанного между правительствами двух стран соглашения в сфере обеспечения международной информационной безопасности и концепции информационной безопасности Союзного государства. Детали встречи в Совбезе раскрывать не стали.

Переговоры Патрушева и Вольфовича состоялись на полях многосторонней встречи секретарей советов безопасности стран ШОС в Астане.