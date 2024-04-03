Безальтернативно избраны руководители депутатских комиссий

Комиссию по бюджету и финансам возглавил депутат Василий Панасюк, он также ранее работал в парламенте. А Комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ будет возглавлять Николай Бузин, ранее он был помощником председателя Палаты представителей.