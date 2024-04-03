Безальтернативно избраны руководители депутатских комиссий

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Палата представителей Национального собрания избрала руководителей всех 14 депутатских комиссий.
Избрание прошло на безальтернативной основе. В результате комиссию по экономической политике возглавил депутат Виктор Николайкин, который был депутатом предыдущего созыва.
Комиссию по бюджету и финансам возглавил депутат Василий Панасюк, он также ранее работал в парламенте. А Комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ будет возглавлять Николай Бузин, ранее он был помощником председателя Палаты представителей.
Комиссию по аграрной политике возглавил Иван Маркевич, до этого четыре года был депутатом седьмого созыва.
Комиссию по национальной безопасности возглавил Геннадий Лепешко, бывший руководитель военной академии.
Председателем Постоянной комиссии по экологии и природопользованию депутата избрана Жанна Чернявская, она ранее была зампредом этой комиссии. Комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту возглавил Василий Семеняко, он также уже имеет опыт работы депутатом седьмого созыва.
Марина Ленчевская, которая была депутатом седьмого созыва, возглавила комиссию по законодательству. Комиссию по образованию, культуре и науке возглавил Игорь Марзалюк, он работает в парламенте уже третий депутатский срок.
Бывший министр труда и соцзащиты Ирина Костевич возглавила профильную комиссию, а комиссию по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике возглавил бывший министр здравоохранения Валерий Малашко.
Юрий Панфилов избран руководителем Комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи, ранее он возглавлял один из административных районов Витебска.
Юрий Наркевич избран руководителем комиссии по жилищной политике, торговле и строительству.
Председателем комиссии по международным делам стал бывший сенатор Сергей Рачков, кадровый дипломат.