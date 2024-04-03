Таубер: новое дело в отношении меня сфабриковано, цель — лишение депутатского мандата

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Депутат от запрещенной в Молдове партии «Шор» Марина Таубер заявила, что новое дело в отношении нее сфабриковано и что она не нарушала законодательство.
Заявления прозвучали на пресс-конференции в среду. Речь идет о деле «о препятствовании осуществлению правосудия», в связи с которым с Таубер в очередной раз сняли депутатский иммунитет.
«Я не нарушала абсолютно никоим образом законодательство, это была мирная акция и выражение моего мнения и еще тысяч сторонников, которые собрались у Апелляционной палаты. Да, я действительно зашла в зал суда и потребовала от судей, чтобы они отправляли правосудие, а не творили беспредел», — заявила Таубер.
Она отметила, что за подобные действия никто другой из политиков никогда не нес ответственности. Таубер напомнила, что, будучи в оппозиции, Майя Санду и Андрей Нэстасе бегали по судам, кричали в микрофоны и устраивали переполох. Также нет никакой реакции прокуратуры на публичные указания и угрозы судьям со стороны Санду и премьера Дорина Речана, отметила Таубер.
По ее словам, основная цель всех заведенный против нее уголовных дел — это лишение депутатского мандата.
«Я вас уверяю, что, в принципе, самая большая цель — это лишить меня мандата, как они поступили в случае Илана Мироновича [Шора]. Их уже даже не сильно интересует закрыть меня в тюрьме. Они просто хотят, чтобы я, будучи депутатом, им не мешала на заседании парламента и последующих мероприятиях», — заявила Таубер.
Она также отметила, что «в ближайшие дни» будет подано заявление об аннулировании результатов местных выборов и что команда Шора ведет с оппозиционными партиями диалог о выдвижении кандидата на пост президента Молдовы. «Может, это будет единый кандидат, может нет», — сказала Таубер.