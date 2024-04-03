Таубер: новое дело в отношении меня сфабриковано, цель — лишение депутатского мандата

«Я вас уверяю, что, в принципе, самая большая цель — это лишить меня мандата, как они поступили в случае Илана Мироновича [Шора]. Их уже даже не сильно интересует закрыть меня в тюрьме. Они просто хотят, чтобы я, будучи депутатом, им не мешала на заседании парламента и последующих мероприятиях», — заявила Таубер.