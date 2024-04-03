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Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом — важнейшие вехи истории России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. Подвиг, совершенный 80 лет назад в Крыму, тесно переплетается с современностью. Весна 1944 года, когда полуостров был освобожден от фашистских захватчиков, и Крымская весна 2014 года — важнейшие события в истории России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Совершенный 80 лет назад подвиг тесно переплетается с современностью. Великое историческое событие — возвращение Крыма в состав Российской Федерации, обретение Россией города-героя Севастополя имеет особое значение для всех граждан нашей страны. Память о событиях весны 1944 и 2014 годов — один из важнейших факторов в укреплении связей между поколениями, в борьбе с неонацистскими идеями», — сказала она.

В этом году исполняется 80 лет Крымской наступательной операции советских войск. Она началась 8 апреля 1944 года и завершилась 12 мая, когда на мысе Херсонес сдались в плен остатки немецких и румынских армий.

Операцию по освобождению Крыма проводили сил Четвертого украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Первый удар по позициям противника был нанесен 8 апреля, а уже 10 апреля наши войска прорвали оборону.

«В течение нескольких дней были освобождены Джанкой, Керчь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Бахчисарай, Алушта и Ялта. 15 апреля началась битва за Севастополь, который был мощно укреплен. Бои за него шли более тридцати дней, и 9 мая 1944 года город был освобожден», — напомнила историю спикер МИДа.

Медалью «За освобождение Севастополя», учрежденной еще в сентябре 1942 года, было награждено более 30 тысяч человек. Звание города-героя Севастополю присвоили в 1965-м, а Керчи — в 1973 году. 238 человек за освобождение Крыма были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников этих боев — награждены орденами и медалями.

Предстоящие дни освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков- важная веха не только для крымчан, но и для всех граждан России, резюмировала Мария Захарова.

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