Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом — важнейшие вехи истории России

«Совершенный 80 лет назад подвиг тесно переплетается с современностью. Великое историческое событие — возвращение Крыма в состав Российской Федерации, обретение Россией города-героя Севастополя имеет особое значение для всех граждан нашей страны. Память о событиях весны 1944 и 2014 годов — один из важнейших факторов в укреплении связей между поколениями, в борьбе с неонацистскими идеями», — сказала она.