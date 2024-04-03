Мэр Уфы из-за недочетов отказался принимать Аллею миниатюр перед Театром кукол

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не стал принимать Аллею миниатюр перед Театром кукол из-за замечаний. Подрядчику поручил устранить все недочеты. Об этом глава городской администрации рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Также в своей публикации сити-менеджер поведал о том, что состоялось обсуждение проекта благоустройства территории справа от театра. Здесь планируют сделать детскую игровую зона. Основой оформления площадки будет сюжет сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Власти намерены установить фигуры персонажей и игровое оборудование, часть из которого будет интерактивным.
Демонтированные часы с фасада здания театра власти города обещают отреставрировать и установить как арт-объект. Также на территории будет предусмотрено безопасное покрытие, освещение, подсветка и камеры видеонаблюдения.