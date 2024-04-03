Мэр Уфы из-за недочетов отказался принимать Аллею миниатюр перед Театром кукол

Также в своей публикации сити-менеджер поведал о том, что состоялось обсуждение проекта благоустройства территории справа от театра. Здесь планируют сделать детскую игровую зона. Основой оформления площадки будет сюжет сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Власти намерены установить фигуры персонажей и игровое оборудование, часть из которого будет интерактивным.