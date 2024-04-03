Токаев принял экс-акима Алматы

«На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой Плана мероприятий по реализации Декларации “Евразийский экономический путь” до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае 2024 года в Москве», — говорится в сообщении.