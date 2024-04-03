Старожилы ростовской политики массово покинули правительство

«Из министерства транспорта Ростовской области уволились министр и три его зама», — следует из данных официальной документации.
Публично объявили об отставке министра Владимира Окунева. Но трое его заместителей ушли еще раньше. Среди них Василий Гойда, который держал эту должность с 2003 года. Также ушел Алексей Колбин с опытом работы в госаппарате длиной в 14 лет. Одновременно подписан приказ об увольнении третьего зама Светланы Шаповаловой.
Министерство транспорта Ростовской области покинул не только его руководитель Владимир Окунев, но и три заместителя: Василий Гойда, Алексей Колбин и Светлана Шаповалова.
Новым министром транспорта на правах исполняющего обязанности назначена Инна Володина.
Ранее сообщалось, как в пресс-службе правительства прокомментировали отставку министра.