Старожилы ростовской политики массово покинули правительство

Публично объявили об отставке министра Владимира Окунева. Но трое его заместителей ушли еще раньше. Среди них Василий Гойда, который держал эту должность с 2003 года. Также ушел Алексей Колбин с опытом работы в госаппарате длиной в 14 лет. Одновременно подписан приказ об увольнении третьего зама Светланы Шаповаловой.