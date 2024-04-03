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Старожилы ростовской политики массово покинули правительство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля, ФедералПресс. Министерство транспорта Ростовской области лишилось нескольких ключевых персон из числа заместителей министра: двое из них работали в правительстве больше десяти лет.

«Из министерства транспорта Ростовской области уволились министр и три его зама», — следует из данных официальной документации.

Публично объявили об отставке министра Владимира Окунева. Но трое его заместителей ушли еще раньше. Среди них Василий Гойда, который держал эту должность с 2003 года. Также ушел Алексей Колбин с опытом работы в госаппарате длиной в 14 лет. Одновременно подписан приказ об увольнении третьего зама Светланы Шаповаловой.

Министерство транспорта Ростовской области покинул не только его руководитель Владимир Окунев, но и три заместителя: Василий Гойда, Алексей Колбин и Светлана Шаповалова.

Новым министром транспорта на правах исполняющего обязанности назначена Инна Володина.

Ранее сообщалось, как в пресс-службе правительства прокомментировали отставку министра.