Подозреваемого в мошенничестве главу Россошанского района Воронежской области уволили с должности

Глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков, которого подозревают в мошенничестве, освобожден от занимаемой должности. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сложил полномочия 3 апреля. Пост главы районной администрации он занимал с марта 2018 года.
Новость о задержании чиновника появилась во вторник. У следствия есть основания подозревать главу Россошанского района в мошенничестве. Других подробностей следствие пока не сообщает.
Региональное правительство пообещало содействовать следствию.