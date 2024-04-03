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Подозреваемого в мошенничестве главу Россошанского района Воронежской области уволили с должности

Юрий Мишанков сложил полномочия руководителя районной администации с 3 апреля.

Глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков, которого подозревают в мошенничестве, освобожден от занимаемой должности. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сложил полномочия 3 апреля. Пост главы районной администрации он занимал с марта 2018 года.

Новость о задержании чиновника появилась во вторник. У следствия есть основания подозревать главу Россошанского района в мошенничестве. Других подробностей следствие пока не сообщает.

Региональное правительство пообещало содействовать следствию.