Подозреваемого в мошенничестве главу Россошанского района Воронежской области уволили с должности

Глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков, которого подозревают в мошенничестве, освобожден от занимаемой должности. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сложил полномочия 3 апреля. Пост главы районной администрации он занимал с марта 2018 года.