Губернатор поручил перейти к 6-летнему планированию во всех отраслях воронежской экономики

В областном правительстве 2 апреля обсудили реализацию мероприятий и инициатив, озвученных Президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ. Совещание провел глава региона Александр Гусев. На нем он порекомендовал подчиненным перейти на шестилетнее планирование во всех отраслях экономики.
ПОДГОТОВИТЬ ПЛАН К 2030 ГОДУ.
Губернатор пояснил, что послание главы государства — стратегический документ развития страны на ближайшие годы. В нем президент РФ основное внимание уделил развитию перспективных направлений.
— Мы уже сейчас должны прогнозировать действия для решения задач, которые были озвучены. Нужно очень внимательно поработать с поручениями, распределить задачи, определиться с форматами подготовки и контроля наших действий для решения масштабных задач, которые были озвучены, — подчеркнул Александр Гусев.
И добавил, что для исполнения поручений Владимира Путина необходимо подготовить план мероприятий до 2030 года. Для его разработки стоит привлечь руководителей муниципалитетов, производственников и инвесторов, а также бизнес.
РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АПК и СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ.
Министр экономического развития Воронежской области Данил Кустов отметил, что президентом РФ в ежегодном послании была представлена дорожная карта развития страны, где указаны ключевые направления, цели и инструменты их достижения. Кустов также акцентировал внимание на ключевой задаче, поставленной президентом РФ, — наращивании научного, технологического и индустриального потенциала страны, чтобы войти в четверку крупнейших экономических держав мира. А значит, необходимо усиливать экономикуна региональном уровне.
НАЦПРОЕКТОВ ПРИБАВИТСЯ.
Добавятся и новые национальные проекты, еще более ориентированные на граждан: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная активная жизнь» и «Экономика данных».
Особенное внимание в послании президента Путина было уделено вопросам обеспечения технологического суверенитета России. Поэтому стоит удвоить совокупные вложения в исследования и разработки как со стороны органов власти и управления, так и со стороны отечественного бизнеса.
ВЕТЕРАНЫ СВО ПРИДУТ В ГОСУПРАВЛЕНИЕ.
Заместитель губернатора Дмитрий Маслов рассказал о поддержке участников СВО и развитии общественных институтов в регионе. В планах — актуализировать деятельность и инфраструктуру поддержки участников специальной военной операции. В регионе для этих целей работает фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества. Кроме того, участников СВО планируют привлекать к системе государственного управления.
— Необходимо консолидировать усилия, чтобы никого не упустить из виду. Кроме того, продолжим развивать общественные институты, осуществляющие поддержку общественных инициатив, -это АНО «Образ будущего», Совет муниципальных образований, Ресурсный центр НКО Воронежской области, — сообщил Дмитрий Маслов.