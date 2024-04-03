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Губернатор поручил перейти к 6-летнему планированию во всех отраслях воронежской экономики

Показатели в промышленности, сельском хозяйстве, экспорте продукции должны значительно вырасти.

Источник: Комсомольская правда

В областном правительстве 2 апреля обсудили реализацию мероприятий и инициатив, озвученных Президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ. Совещание провел глава региона Александр Гусев. На нем он порекомендовал подчиненным перейти на шестилетнее планирование во всех отраслях экономики.

ПОДГОТОВИТЬ ПЛАН К 2030 ГОДУ.

Губернатор пояснил, что послание главы государства — стратегический документ развития страны на ближайшие годы. В нем президент РФ основное внимание уделил развитию перспективных направлений.

— Мы уже сейчас должны прогнозировать действия для решения задач, которые были озвучены. Нужно очень внимательно поработать с поручениями, распределить задачи, определиться с форматами подготовки и контроля наших действий для решения масштабных задач, которые были озвучены, — подчеркнул Александр Гусев.

И добавил, что для исполнения поручений Владимира Путина необходимо подготовить план мероприятий до 2030 года. Для его разработки стоит привлечь руководителей муниципалитетов, производственников и инвесторов, а также бизнес.

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АПК и СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ.

Министр экономического развития Воронежской области Данил Кустов отметил, что президентом РФ в ежегодном послании была представлена дорожная карта развития страны, где указаны ключевые направления, цели и инструменты их достижения. Кустов также акцентировал внимание на ключевой задаче, поставленной президентом РФ, — наращивании научного, технологического и индустриального потенциала страны, чтобы войти в четверку крупнейших экономических держав мира. А значит, необходимо усиливать экономикуна региональном уровне.

НАЦПРОЕКТОВ ПРИБАВИТСЯ.

Добавятся и новые национальные проекты, еще более ориентированные на граждан: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная активная жизнь» и «Экономика данных».

Особенное внимание в послании президента Путина было уделено вопросам обеспечения технологического суверенитета России. Поэтому стоит удвоить совокупные вложения в исследования и разработки как со стороны органов власти и управления, так и со стороны отечественного бизнеса.

ВЕТЕРАНЫ СВО ПРИДУТ В ГОСУПРАВЛЕНИЕ.

Заместитель губернатора Дмитрий Маслов рассказал о поддержке участников СВО и развитии общественных институтов в регионе. В планах — актуализировать деятельность и инфраструктуру поддержки участников специальной военной операции. В регионе для этих целей работает фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества. Кроме того, участников СВО планируют привлекать к системе государственного управления.

— Необходимо консолидировать усилия, чтобы никого не упустить из виду. Кроме того, продолжим развивать общественные институты, осуществляющие поддержку общественных инициатив, -это АНО «Образ будущего», Совет муниципальных образований, Ресурсный центр НКО Воронежской области, — сообщил Дмитрий Маслов.

экономика