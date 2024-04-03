Губернатор поручил перейти к 6-летнему планированию во всех отраслях воронежской экономики

— Мы уже сейчас должны прогнозировать действия для решения задач, которые были озвучены. Нужно очень внимательно поработать с поручениями, распределить задачи, определиться с форматами подготовки и контроля наших действий для решения масштабных задач, которые были озвучены, — подчеркнул Александр Гусев.