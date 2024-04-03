Путин считает, что мост на Сахалин нужен

«Это такая территория, которая требует развития. Просто по тайге там ездить — это менее интересно, чем передвигаться в регионе, который имеет перспективы развития. Надо вот это посмотреть. Надо посмотреть на развитие прилегающих территорий. Мы же подходили уже к этому снаряду неоднократно», — указал глава государства.