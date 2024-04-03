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Путин считает, что мост на Сахалин нужен

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим. Власти проработают этот вопрос.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал глава государства на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Путин обратил внимание, что при обсуждении финансирования для этого проекта «все время [звучат] разные цифры». «Вы как думаете, мост сколько будет в конечном итоге стоить?» — спросил он губернатора.

Лимаренко привел подсчеты, согласно которым возведение самого моста обойдется в 300 млрд рублей, примерно столько же будет стоить строительство подходов к нему. Губернатор пояснил, что создание моста можно оформить через концессионное соглашение, но подходы будут считаться скорее освоением территории, потому что «они не окупаются».

С последней мыслью Путин не согласился и заметил: «Нет, они могут окупаться. Я как раз хотел сказать, что подходы и развязки там будут стоить дороже, чем мост».

«Это такая территория, которая требует развития. Просто по тайге там ездить — это менее интересно, чем передвигаться в регионе, который имеет перспективы развития. Надо вот это посмотреть. Надо посмотреть на развитие прилегающих территорий. Мы же подходили уже к этому снаряду неоднократно», — указал глава государства.

Проработка проекта

Президент отметил, что с учетом крупных инвестиционных проектов, планируемых в регионе, меняется и грузовая база. «Поэтому надо оценить с этой стороны. И посмотреть, что у нас возможно на прилегающих территориях на материке», — добавил он.

Путин попросил Лимаренко проработать эти вопросы с федеральным правительством. «Я обязательно такое поручение тоже сформулирую», — пообещал он.

Путин Владимир