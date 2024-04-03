Кабмин Молдовы прокомментировал подготовку Румынией нового закона об обороне

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В правительстве Молдовы прокомментировали информацию о том, что Румыния готовит новый закон об обороне, по которому можно будет вводить войска на территорию других стран для «защиты румынских граждан» в ответ на «гибридные угрозы».
«Этот проект — инициатива, которая обсуждается в румынском государстве на уровне уполномоченных учреждений. Динамика этого проекта будет отслеживаться… Посмотрим итоговую версию и опции, которые будут проанализированы ответственными структурами в соседней стране», — сказал на брифинге по завершении заседания правительства пресс-секретарь кабмина Молдовы Даниел Водэ.
На вопрос журналиста о том, не противоречит ли статусу нейтралитета Молдовы, если в страну введут румынских военных, Водэ ответил, что Молдова — нейтральное государство.
«Нейтралитет поддерживается гражданами страны. И любое изменение этого вопроса находится в руках граждан. Информацию, которую вы изложили в своем вопросе, о том, что кто-то войдет на нашу территорию… Слово “если” крайне относительно. Мы говорим о конкретных вещах. Наша страна — нейтральное государство. Это прописано в Конституции, этого хотят граждане Республики Молдова. Мы хотим мира, спокойствия… А теоретические заявления прошу не обсуждать на данном этапе и оставим это на уровне предположений, которые не материализуются», — сказал представитель кабмина.