Кабмин Молдовы прокомментировал подготовку Румынией нового закона об обороне

«Нейтралитет поддерживается гражданами страны. И любое изменение этого вопроса находится в руках граждан. Информацию, которую вы изложили в своем вопросе, о том, что кто-то войдет на нашу территорию… Слово “если” крайне относительно. Мы говорим о конкретных вещах. Наша страна — нейтральное государство. Это прописано в Конституции, этого хотят граждане Республики Молдова. Мы хотим мира, спокойствия… А теоретические заявления прошу не обсуждать на данном этапе и оставим это на уровне предположений, которые не материализуются», — сказал представитель кабмина.