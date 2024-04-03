Володин отчитал депутатов Думы за поведение во время доклада Мишустина

По словам Володина, в начале обращения в зале сидели 430 депутатов, а после часть из них «отошла передохнуть». Он отметил, что если у них нет сил «выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать», то надо задуматься, тем ли они занимаются. «Те, кто ушел, могут потом не переизбираться», — предупредил Володин.