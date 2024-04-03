Politico назвала «друзей России», выступивших против конфискации активов

В марте 2024 года в ЕС разработали механизм, согласно которому часть доходов от замороженных на Западе российских активов будут передавать в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Решение по этому вопросу пока не приняли.