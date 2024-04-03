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Шойгу предостерег Францию от отправки войск на Украину

Отправка французских войск на Украину создаст множество проблем Парижу. Такое мнение глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Источник: РИА "Новости"

Телефонный разговор министров состоялся 3 апреля. В ходе него стороны обсудили ряд актуальных проблем, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» и конфликт на Украине.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — сообщили в пресс-службе Минобороны России по итогам переговоров.

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск на Украину. Глава СВР Сергей Нарышкин позднее сообщил, что РФ располагает информацией о готовящейся Францией отправке на Украину воинского контингента численностью около двух тысяч человек.

Шойгу Сергей