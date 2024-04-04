Главные анонсы 4 апреля

- Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, посвященное итогам реализации индивидуальных программ развития регионов и планам по их продлению на 2025−2030 годы. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.
- Также Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны. В начале мероприятия об итогах Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров и новых образовательных проектах доложит руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет посвященный Украине круглый стол с участием послов более 70 стран.
- В Новосибирске состоится конкурс на должность главы города.
- В Пермском крае суд огласит приговор правозащитнику Александру Чернышову, обвиняемому в контрабанде архивных документов регионального общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда). Гособвинение запросило наказание в виде трех лет лишения свободы.
- Сбербанк с 4 апреля полностью отменяет требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.
- В Арбитражном суде Санкт-Петербурга пройдет предварительное заседание по искам ВТБ о взыскании 22 млн евро и 5,3 млрд рублей (52,6 млн евро по курсу ЦБ) со своей дочерней структуры в Великобритании VTB Capital Plc, находящейся под внешним управлением.
- Астраханский ГПЗ планирует возобновить выработку светлых нефтепродуктов.
- В России пройдет заседание совета директоров ПАО «Горно-металлургическая компания “Норильский никель”». В повестке рассмотрение кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию.
- В Лимасоле (Кипр) состоится внеочередное собрание акционеров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans.
- В КНР начнется визит министра финансов США Джанет Йеллен.
- С 4 по 7 апреля в школах РФ в компьютерной форме пройдут Всероссийские проверочные работы по истории, биологии, географии и обществознанию в 5−8 классах.