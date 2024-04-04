Законодатель США заявила, что ЦРУ присутствует на Украине и руководит действиями Киева

Она также отметила, что 70% американцев не поддерживают дальнейшее финансирование Украины. «Люди хотят видеть мирное соглашение на Украине, а не убийство большего числа украинцев и русских. Этому нужно положить конец, но теперь [спикер Палаты представителей] Майк Джонсон полностью отказался от того, кто он есть и за что он выступает», — добавила она.