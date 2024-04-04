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Посол Антонов: Запад должен отказаться от идеи поражения России

У Вашингтона есть лишь один путь к улучшению отношений с Москвой — отказаться от идеи нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: Российская газета

По его словам, Запад растоптал азы дипломатии и принцип неделимости безопасности, а также долгое время злоупотреблял доверием РФ.

«Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российской дипмиссии.

Таким образом Антонов отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что РФ следовало бы изменить свое поведение, чтобы наладить отношения с Вашингтоном.

«Не американцам давать нам советы», — сказал посол, подчеркнув, что Россия «не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики».

Он посоветовал властям США перестать лгать себе и другим. А также напомнил, что не Москва стягивала к границам НАТО военную технику и вводила бессчетное количество санкций, массово выдворяла дипломатов и захватывала объекты дипсобственности.

Ранее Антонов заявил, что при администрации президента США Джо Байдена вряд ли стоит ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, сегодня американские власти думают лишь о том, как сохранить за собой овальный кабинет Белого дома. «Политику по отношению к России менять не будут, потому что получится, что это провальная политика», — отметил дипломат.

дипломатия