Посол Антонов: Запад должен отказаться от идеи поражения России

Ранее Антонов заявил, что при администрации президента США Джо Байдена вряд ли стоит ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, сегодня американские власти думают лишь о том, как сохранить за собой овальный кабинет Белого дома. «Политику по отношению к России менять не будут, потому что получится, что это провальная политика», — отметил дипломат.