Посол Антонов: Запад должен отказаться от идеи поражения России

По его словам, Запад растоптал азы дипломатии и принцип неделимости безопасности, а также долгое время злоупотреблял доверием РФ.
«Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российской дипмиссии.
Таким образом Антонов отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что РФ следовало бы изменить свое поведение, чтобы наладить отношения с Вашингтоном.
«Не американцам давать нам советы», — сказал посол, подчеркнув, что Россия «не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики».
Он посоветовал властям США перестать лгать себе и другим. А также напомнил, что не Москва стягивала к границам НАТО военную технику и вводила бессчетное количество санкций, массово выдворяла дипломатов и захватывала объекты дипсобственности.
Ранее Антонов заявил, что при администрации президента США Джо Байдена вряд ли стоит ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, сегодня американские власти думают лишь о том, как сохранить за собой овальный кабинет Белого дома. «Политику по отношению к России менять не будут, потому что получится, что это провальная политика», — отметил дипломат.