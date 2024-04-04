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Захарова заявила, что Россия не допустит неточностей в расследовании теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российская сторона тщательно и выверенно проведет расследование теракта в «Крокус сити холле» и не даст повода его организаторам «зацепиться» за какие-либо неточности. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования. И это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», — отметила дипломат.

Захарова также напомнила о словах президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что расследование теракта должно вестись «в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».