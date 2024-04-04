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Полянский: США и Британия отказались обсуждать в СБ ООН заявление РФ по Сирии

Дипломаты США и Великобритания отказались обсуждать на Совете безопасности (СБ) ООН подготовленное российской стороной заявление в связи с ударом Израиля по иранскому консульству в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2023

«По итогам заседания СБ 2 апреля по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале господина Полянского.

По мнению Дмитрия Полянского, такие действия американских и британских дипломатов говорят о двойных стандартах «западной тройки» и «ее реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте».

1 апреля власти Сирии сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. При атаке, по данным агентства Tasnim, погибли два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции. 2 апреля в Совбезе ООН постпред Франции заявил, что удары Израиля нельзя рассматривать в вакууме. Он отметил, что они произошли после террористической атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября. США, Великобритания и Россия осудили удары по дипломатическим объектам.

ООН