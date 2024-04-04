Полянский: США и Британия отказались обсуждать в СБ ООН заявление РФ по Сирии

«По итогам заседания СБ 2 апреля по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале господина Полянского.