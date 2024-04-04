Politico назвало нужное ВСУ оружие

Другой высокопоставленный украинский офицер отметил, что ВСУ не получают нужную военную технику вовремя, приведя в пример истребители F-16, которые должны поступить Киеву в этом году после завершения подготовки пилотов. «Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — говорит собеседник издания.

В украинской армии это объясняют тем, что российские силы совершенствуются и учатся противостоять получаемому Киевом вооружению. «Мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставляемые Великобританией и Францией], но только на короткое время. Русские всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они преуспели», — отмечает один из собеседников газеты.

Украинские офицеры подчеркивают, что также на передовой не хватает людей, что усугубляется недостатком вооружения. В ВСУ опасаются, что российские войска могут «проникнуть за линию фронта и разрушить ее на некоторых участках» в ходе ожидаемого летом наступления. «Сейчас ничто не может помочь Украине, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, направит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», — резюмирует один из собеседников Politico.