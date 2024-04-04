Посол РФ не надеется на изменение политики Британии в случае победы лейбористов

«Декларируемая политика [лейбористов] ничем не отличается от политики консерваторов, которые находятся у власти сейчас. Я говорю о внешней, не внутренней политике», — сказал он. «Это означает, что будущее правительство будет занимать враждебную позицию в отношении России», — добавил посол.