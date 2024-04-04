Посол РФ не надеется на изменение политики Британии в случае победы лейбористов

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Внешнеполитический курс Великобритании едва ли изменится, если оппозиционная Лейбористская партия сменит консерваторов в правительстве страны по итогам будущих парламентских выборов. Об этом в интервью британской радиостанции LBC заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Декларируемая политика [лейбористов] ничем не отличается от политики консерваторов, которые находятся у власти сейчас. Я говорю о внешней, не внутренней политике», — сказал он. «Это означает, что будущее правительство будет занимать враждебную позицию в отношении России», — добавил посол.
Комментируя слова лидера лейбористов Кира Стармера, который после начала конфликта на Украине призвал выслать посла РФ из Лондона, Келин заявил, что Россия «всегда готова» к ответным мерам и что они могут быть зеркальными.