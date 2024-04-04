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Палестинцы подали новую заявку на членство в ООН вопреки планам США

Палестинцы надеятся добиться проведения голосования по полноправному членству в ООН до окончания месяца Рамадан 9 апреля, несмотря на план США сначала договорится о мирном соглашении между Израилем и Палестиной.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает Associated Press (AP).

Палестинцы подали новую заявку на членство в ООН, поскольку война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС затягивается и вопрос урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта уходит на задний план.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур попросил Совет Безопасности (СБ) ООН рассмотреть в апреле возобновленное заявление палестинцев о членстве, которое было поддержано Арабской группой из 22 стран в Организации Объединенных Наций, Организацией исламского сотрудничества, состоящей из 57 стран, и Движением неприсоединения, в которое входят 120 стран.

По его словам, палестинцы ожидают, что Постоянный комитет совета по новым членам, соберется за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть заявку до окончания священного для мусульман месяца Рамадан 9 апреля, а затем Совет Безопасности проголосует по просьбе Палестины о полноправном членстве в ООН на своем ежемесячном заседании по Ближнему Востоку, которое пройдет на уровне министров 18 апреля.

Ранее Всемирный банк и ООН оценили размер ущерба инфраструктуре сектора Газа с октября 2023 года. Отмечается, что сумма составила около 18,5 миллиарда долларов.

ООН