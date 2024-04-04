Палестинцы подали новую заявку на членство в ООН вопреки планам США

Об этом сообщает Associated Press (AP).
Посол Палестины в ООН Рияд Мансур попросил Совет Безопасности (СБ) ООН рассмотреть в апреле возобновленное заявление палестинцев о членстве, которое было поддержано Арабской группой из 22 стран в Организации Объединенных Наций, Организацией исламского сотрудничества, состоящей из 57 стран, и Движением неприсоединения, в которое входят 120 стран.
По его словам, палестинцы ожидают, что Постоянный комитет совета по новым членам, соберется за закрытыми дверями, чтобы рассмотреть заявку до окончания священного для мусульман месяца Рамадан 9 апреля, а затем Совет Безопасности проголосует по просьбе Палестины о полноправном членстве в ООН на своем ежемесячном заседании по Ближнему Востоку, которое пройдет на уровне министров 18 апреля.
Ранее Всемирный банк и ООН оценили размер ущерба инфраструктуре сектора Газа с октября 2023 года. Отмечается, что сумма составила около 18,5 миллиарда долларов.