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Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами», — сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.