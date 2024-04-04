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Армия Израиля временно отменила отпуска для военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр — РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений, сообщила в четверг армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)», — говорится в сообщении.