ВВС Швеции начнут патрулировать восточные границы НАТО

Отмечается, что самолеты королевства уже ранее поднимались на патрулирование совместно с силами НАТО, однако они находились под непосредственным командованием шведских военных. В апреле они будут переданы под командование Североатлантического альянса. Как отмечают авторы материала, Стокгольм планирует участвовать в патрулировании стран Прибалтики, Исландии, а также на Черном море и в Южной Европе.