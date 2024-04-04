Премьер Румынии назвал варианты объединения с Молдавией

Молдавия в июне 2022 года получила статус кандидата в члены блока. В декабре того же года Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз. Санду предположила тогда, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на то что сейчас Кишинев этот регион не контролирует.