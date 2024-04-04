Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР

«Мы говорили, что обвинения Донбасса в терроризме — это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ», — сказал министр в ходе посольского круглого стола по Украине.