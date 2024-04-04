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Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение Международного суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его военных действиях в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Мы говорили, что обвинения Донбасса в терроризме — это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ», — сказал министр в ходе посольского круглого стола по Украине.

По его словам, Международный суд ООН отказался признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также РФ — спонсором терроризма.

«Решение Международного суда перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения. Они ее оправдывали тем, что на Донбассе правят террористы и их спонсором является РФ», — добавил министр.