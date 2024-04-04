Кремль оценил возможность контактов Путина и Макрона

По его словам, президент Владимир Путин остается открыт для диалога. «У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», — сказал Песков.
Беседа Лекорню и Шойгу состоялась 3 апреля впервые с октября 2022 года. По данным Минобороны России, они обсудили теракт в «Крокус Сити Холле» и конфликт на Украине. Лекорню выразил соболезнования и попытался убедить Шойгу в непричастности Киева и западных стран к нападению на концертный зал в Красногорске, сообщили в ведомстве. Глава Минобороны России в свою очередь допустил переговоры с Украиной на основе мирной инициативы Турции.
Последняя встреча Путина и Макрона состоялась 7 февраля 2022 года в Кремле. После начала военной операции на Украине телефонные переговоры с президентом Франции стали одними из самых частых контактов российского лидера. Однако последняя такая беседа состоялась 7 сентября 2022 года по инициативе Макрона. Стороны обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщали в Кремле.