Кремль оценил возможность контактов Путина и Макрона

Беседа Лекорню и Шойгу состоялась 3 апреля впервые с октября 2022 года. По данным Минобороны России, они обсудили теракт в «Крокус Сити Холле» и конфликт на Украине. Лекорню выразил соболезнования и попытался убедить Шойгу в непричастности Киева и западных стран к нападению на концертный зал в Красногорске, сообщили в ведомстве. Глава Минобороны России в свою очередь допустил переговоры с Украиной на основе мирной инициативы Турции.