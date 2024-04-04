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Иноагенты в Грузии, отношения России с НАТО и карты «Мир». Темы брифинга Пескова

Отношения России с НАТО, российско-французские контакты и ситуация с картами «Мир» за рубежом стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин продолжает работать в Кремле.

Он выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России: «Будет достаточно большое выступление президента».

Кроме того, глава государства проведет совещание с членами правительства. «В части оперативных вопросов будет много тем, связанных с молодежной политикой».

Российский лидер комбинирует очные мероприятия и видео-конференц-связь, работа в последнем формате «оказалась действительно эффективной».

О возможности контактов Путина и Макрона

Контакты между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном сейчас не планируются, но российский лидер открыт к диалогу. «У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной».

О возможности переговоров по Украине

Вопрос о словах Шойгу относительно мирных переговоров по Украине лучше адресовать в Минобороны: «Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля».

Отношения Москвы с НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». Страны альянса и сам блок вовлечены в конфликт вокруг Украины.

«НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ».

О грузинском законопроекте об иноагентах

Законы об иностранных агентах сейчас принимаются почти во всех странах, потому что никто не хочет вмешательства в свои дела.

«Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность [попыток] считать это русским проектом».

«Грузия — это наш сосед. В наших интересах — стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии».

О ситуации с картами «Мир»

Россия продолжает диалог с партнерами, чтобы минимизировать риски санкций за использование карт «Мир».

О возможности выхода Британии из ЕСПЧ

Что касается заявлений британского премьер-министра Риши Сунака о возможном выходе Соединенного Королевства из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, страны мира не хотят вредить своим национальным интересам в угоду международным организациям с сомнительной эффективностью. «Здесь каждый случай уникален».

Песков Дмитрий