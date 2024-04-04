Иноагенты в Грузии, отношения России с НАТО и карты «Мир». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин продолжает работать в Кремле.
Он выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России: «Будет достаточно большое выступление президента».
Кроме того, глава государства проведет совещание с членами правительства. «В части оперативных вопросов будет много тем, связанных с молодежной политикой».
Российский лидер комбинирует очные мероприятия и видео-конференц-связь, работа в последнем формате «оказалась действительно эффективной».
О возможности контактов Путина и Макрона
Контакты между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном сейчас не планируются, но российский лидер открыт к диалогу. «У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной».
О возможности переговоров по Украине
Вопрос о словах Шойгу относительно мирных переговоров по Украине лучше адресовать в Минобороны: «Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля».
Отношения Москвы с НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». Страны альянса и сам блок вовлечены в конфликт вокруг Украины.
«НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ».
О грузинском законопроекте об иноагентах
Законы об иностранных агентах сейчас принимаются почти во всех странах, потому что никто не хочет вмешательства в свои дела.
«Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность [попыток] считать это русским проектом».
«Грузия — это наш сосед. В наших интересах — стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии».
О ситуации с картами «Мир»
Россия продолжает диалог с партнерами, чтобы минимизировать риски санкций за использование карт «Мир».
О возможности выхода Британии из ЕСПЧ
Что касается заявлений британского премьер-министра Риши Сунака о возможном выходе Соединенного Королевства из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, страны мира не хотят вредить своим национальным интересам в угоду международным организациям с сомнительной эффективностью. «Здесь каждый случай уникален».