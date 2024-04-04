Лавров назвал условия переговоров по гарантиям безопасности Украины

Ранее Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине. Как отметил министр, в проекте говорится о необходимости устранить введенные Западом задолго до специальной военной операции (СВО) односторонние санкции, являющиеся раздражителем. Китай предложил наиболее четкий и разумный мирный план по Украине, считает Лавров. Министр напомнил, что Москва добивается равной безопасности для всех участников процесса.