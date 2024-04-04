Финляндия закрыла границу с Россией до дальнейшего уведомления

В правительстве подчеркнули, что пункты пересечения границы для морского транспорта и прогулочных судов закрываются в связи с тем, что с наступлением весны мигранты могут начать прибывать в страну по воде. «Это было бы опасно для людей, желающих попасть в Финляндию, и обременило бы поиск и спасение на море», — сказано в публикации.