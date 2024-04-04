Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

— У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет! — подчеркнул российский лидер, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ.
Глава государства добавил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, передает ТАСС.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Он подчеркнул необходимость оперативного установления заказчика и спонсора нападения на концертный зал.
Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что информация от задержанных подтверждает наличие украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле». Он уточнил, что самостоятельно исламисты провести такую операцию не смогли бы, им помогали.