Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

— У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет! — подчеркнул российский лидер, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ.