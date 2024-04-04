ВС ФРГ будут состоять из четырех родов войск

«В будущем в Бундесвере появятся оперативное командование, четыре рода войск и командование поддержки», — сказал Писториус. Идея, лежащая в основе этого, по его словам, заключается в планировании и оперативном управлении Бундесвером из единого источника через новое оперативное командование. Помимо сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил, еще одним родом войск, как уточнил глава Минобороны, станут силы обеспечения кибербезопасности (CIR).