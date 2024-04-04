ВС ФРГ будут состоять из четырех родов войск

БЕРЛИН, 4 апреля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) будет в будущем состоять из четырех родов войск, получит единое оперативное командование и командование поддержки. Об этом журналистам сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, представляя новую структуру ВС ФРГ.
«В будущем в Бундесвере появятся оперативное командование, четыре рода войск и командование поддержки», — сказал Писториус. Идея, лежащая в основе этого, по его словам, заключается в планировании и оперативном управлении Бундесвером из единого источника через новое оперативное командование. Помимо сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил, еще одним родом войск, как уточнил глава Минобороны, станут силы обеспечения кибербезопасности (CIR).
Целью реструктуризации ВС ФРГ, как указал Писториус, является укрепление обороноспособности Бундесвера, чтобы он был готов к любой чрезвычайной ситуации, в том числе к войне.
Он заметил, что были созданы все условия для реализации реструктуризации. Единое оперативное командование, как продолжил глава оборонного ведомства, является центральным контактным лицом НАТО.
СIR (Cyber-und Informationsraum), как пояснил министр, специализируются на ведении боевых действий с использованием электронных средств и кибероперациях, разведке и защите электронной инфраструктуры. «Речь идет об анализе гибридных угроз, например, кампаний по дезинформации, а также о защите от кибератак», — сказал Писториус.