Politico: администрация Байдена тайно работала с Джонсоном над помощью Украине

По данным собеседников издания, администрация президента поддерживала контакт с господином Джонсоном в течение всех пасхальных каникул, во время которых Конгресс не работал. На спикера старались не оказывать давления, надеясь, что такой мягкий подход ускорит согласование пакета помощи Киеву на $60 млрд.