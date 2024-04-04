Politico: администрация Байдена тайно работала с Джонсоном над помощью Украине

Администрация президента старалась гарантировать вынесение на голосование новый пакет помощи, сохраняя при этом политические интересы спикера. Об этом со ссылкой на неназванных представителей администрации Джо Байдена сообщает Politico.
По данным собеседников издания, администрация президента поддерживала контакт с господином Джонсоном в течение всех пасхальных каникул, во время которых Конгресс не работал. На спикера старались не оказывать давления, надеясь, что такой мягкий подход ускорит согласование пакета помощи Киеву на $60 млрд.
Судьба самого проекта пока остается неясной. Белый дом официально никак не отреагировал на недавнее интервью спикера телеканалу Fox News, во время которого тот предложил часть помощи Украине передать в виде кредитов.
Источники издания утверждают, что Белый дом намеренно скрывал, считает ли он тот или иной вариант помощи реалистичным. Все усилия администрация господина Байдена направлены на убеждение господина Джонсона в необходимости согласовать помощь Украине как можно скорее.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявила журналистам, что администрация президента не будет комментировать «частные дискуссии с законодателями».
Обсуждение нового пакета помощи Украине идет в Конгрессе США с осени 2023 года. Выделению средств противостоят республиканцы, которые сейчас представляют большинство. Майк Джонсон пообещал, что Палата представителей займется обсуждением помощи Киеву после пасхальных каникул.