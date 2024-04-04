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Страны НАТО изучат возможности предоставить Украине больше систем Patriot

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Страны — члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей для них. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Источник: AP 2023

«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся (в столицы — прим. ТАСС) и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — сказал он.

По его словам, страны НАТО должны в ближайшие дни и недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, а также создать долгосрочную систему обязательных поставок Киеву.

Он сообщил, что союзники поручили главнокомандующему силами альянса в Европе начать разработку структуры долгосрочного снабжения Киева оружием, включая план финансирования этих поставок.

НАТО