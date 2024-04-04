Страны НАТО изучат возможности предоставить Украине больше систем Patriot

«Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся (в столицы — прим. ТАСС) и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — сказал он.