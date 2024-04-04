Отставной генерал ВСУ считает паникой заявления Зеленского об утрате Киевом территорий

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский впадает в панику, говоря о возможной утрате Киевом новых территорий в результате возможного наступления российской армии. Такое мнение выразил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.
«Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью. Благодаря украинскому народу он еще пока президент», — сказал он в эфире украинского телеканала «Прямой».
Кривонос добавил, что Зеленскому пора создавать «правительство спасения страны», которое сможет улучшить нынешнюю ситуацию.
29 марта президент Украины заявил, что если США не предоставят Киеву военную помощь, ВСУ придется неуклонно отступать.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко и руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства, в котором бы приняли участие представители оппозиционных политических сил. По их мнению, это помогло бы предотвратить кризис легитимности власти, вызванный отсутствием президентских и парламентских выборов на Украине из-за военного положения. Однако являвшийся на тот момент секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что с января 2024 года ВСУ потеряли более 80 тыс. человек и 14 тыс. единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин. При этом под контроль российских военных с начала года перешли 403 кв. км территории, отметил он.