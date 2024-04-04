Отставной генерал ВСУ считает паникой заявления Зеленского об утрате Киевом территорий

«Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью. Благодаря украинскому народу он еще пока президент», — сказал он в эфире украинского телеканала «Прямой».