Министр обороны США называл визит коллеги из РФ в 1995 году «оглушительным успехом»

Американские историки опубликовали также два документа из Государственного архива Российской Федерации — отчеты о встречах генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым (в феврале 1992 года) в Москве и Уильяма Перри со спикером Думы Иваном Рыбкиным в Вашингтоне (в марте 1994 года). Как заверял Вернер в ходе того визита, НАТО настроена на то, чтобы установить и укрепить связи с политическим и военным руководством в Москве. А Перри заявлял о важности поддержания конструктивных отношений между США и Россией, необходимости сотрудничества.