Министр обороны США называл визит коллеги из РФ в 1995 году «оглушительным успехом»

«Визит на [военную базу] Форт-Райли [в штате Канзас] был оглушительным успехом», — говорится в служебной записке, составленной Перри для президента США Билла Клинтона по итогам переговоров с Грачевым.
В ней отмечается, что министры присутствовали тогда на первых в истории российско-американских совместных миротворческих учениях, прошедших на континентальной части Соединенных Штатов. Глава Пентагона уточняет, что затем он и глава Минобороны России посетили военную базу Уайтмен (штат Миссури), на которой совместным нажатием символического двойного ключа детонатора подорвали ликвидируемую в рамках ядерного разоружения шахту американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman.
Кроме того, на базе Уайтмен Грачеву, по свидетельству Перри, продемонстрировали стратегический бомбардировщик B-2. Руководитель российского военного ведомства осмотрел кабину летчиков и бомбовый отсек самолета, пишет Перри.
Как подчеркивает «Архив по национальной безопасности», его новая публикация отражает реалии той поры, «слишком короткий период тесного сотрудничества США, НАТО и России в области безопасности в 1990-х, кардинально сократившего число ядерных вооружений и рисков». В отчете Перри для Клинтона указывается, что Грачев глубоко чувствовал «исторический символизм» хода и результатов визита в США, «эмоционально говорил о намерении донести до детей и внуков важность того дня».
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт составил Перри от руки записку, в которой характеризовал переговоры с Грачевым как, возможно, «один из поворотных моментов в истории». Состоявшиеся консультации, по оценке первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США, были «прорывом».
Американские историки опубликовали также два документа из Государственного архива Российской Федерации — отчеты о встречах генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым (в феврале 1992 года) в Москве и Уильяма Перри со спикером Думы Иваном Рыбкиным в Вашингтоне (в марте 1994 года). Как заверял Вернер в ходе того визита, НАТО настроена на то, чтобы установить и укрепить связи с политическим и военным руководством в Москве. А Перри заявлял о важности поддержания конструктивных отношений между США и Россией, необходимости сотрудничества.