«Он единственный, кто так оделся»: Путин обратил внимание на косоворотку Алиханова

Во время включения из калининградского круглогодичного образовательного центра «Шум» Путин обратился к Алиханову. «Я смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает. Антон Андреевич, вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — поинтересовался президент.