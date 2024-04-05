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«Он единственный, кто так оделся»: Путин обратил внимание на косоворотку Алиханова

Президент похвалил губернатора Калининградской области и призвал поддерживать местные бренды.

Президент Владимир Путин на церемонии открытия молодёжных центров в регионах обратил внимание на косоворотку губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Глава государства участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции в четверг, 4 апреля.

Во время включения из калининградского круглогодичного образовательного центра «Шум» Путин обратился к Алиханову. «Я смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает. Антон Андреевич, вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — поинтересовался президент.

Алиханов ответил, что его попросили «надеть что-нибудь тёмное», но мерч образовательного центра на него не успели «подогнать по размеру». Губернатор подчеркнул, что это одежда местного производства — льняные рубахи шьют в Калининграде.

«То есть вы ещё занимаетесь рекламой местного производства?» — уточнил Путин. Алиханов ответил, что занимается продвижением. «Правильно, надо бренды продвигать региональные. Согласен полностью», — заключил президент.

Путин Владимир