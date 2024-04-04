В Тбилиси проходит акция протеста против законопроекта об иноагентах

В среду исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе сообщил о повторном внесении в парламент законопроекта об иностранных агентах. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам. Как уточнил Мдинарадзе, текст проекта будет таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого будет использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».