В Тбилиси проходит акция протеста против законопроекта об иноагентах

ТБИЛИСИ, 4 апреля. /ТАСС/. Более 100 человек собрались перед парламентом Грузии в центре Тбилиси, протестуя против повторного решения правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» принять закон об иноагентах, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Организаторы акции планируют сделать протест постоянным. Митинг проходит спокойно. По периметру находятся представители полиции. Проспект Руставели около здания парламента, где проходит протест, открыт для проезда автомобилей.
В среду исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе сообщил о повторном внесении в парламент законопроекта об иностранных агентах. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам. Как уточнил Мдинарадзе, текст проекта будет таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого будет использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».
Основными причинами такого решения в партии назвали то, что неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, по-прежнему не раскрывают своих доходов. При этом они зачастую становятся главной движущей силой протестов.
Протесты 2023 года
В Тбилиси 7 и 8 марта 2023 года прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Против выступали европейские политики и представители оппозиции, у которых возникли опасения, что эта инициатива может стать препятствием на пути получения статуса кандидата в члены ЕС.
В ходе митингов, которые длились до глубокой ночи, полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Утром 9 марта того же года правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Руководство правящей партии пообещало не инициировать подобный проект повторно. В конце 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата и определил дальнейшие шаги для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.