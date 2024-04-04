Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине

«С другой стороны — этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация на Украине может стать еще более опасной», — добавил генсек.
По словам Столтенберга, которые передает Reuters, участники НАТО договорились 4 апреля проверить свои арсеналы на наличие новых систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, требуются новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства, а также боеприпасы и запасные части для уже поставленных на Украину систем ПВО, подчеркнул генсек альянса.
Reuters сообщил, что Украина поддержала идею главы Столтенберга о предоставлении альянсом Киеву долгосрочной поддержки, но признала, что у меры будет «нулевой шанс» без обязательных взносов. 2 апреля генсек НАТО предложил создать пятилетний фонд в объеме €100 млрд ($107 млрд) для поддержки Украины, что вызвало неоднозначную реакцию среди стран альянса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что альянс уже столкнулся с трудностями в привлечении военной помощи в гораздо меньших объемах. «То есть в нынешней модели финансирования у этой инициативы нулевые шансы», — заявил он, поскольку страны НАТО не могут собрать €500 млн. Но если бы все члены блока были обязаны вносить определенный вклад, добавил Кулеба, то такой план мог бы «существовать и у него был бы шанс на реализацию».
Financial Times писала, что доля США в обсуждаемом фонде будет меньше, чем тот объем помощи, который конгресс и Белый дом не могут согласовать. Палата представителей (большинство у республиканцев) так и не начала голосовать за выделение $60,1 млрд на военные нужды Украины, который сенат, где большинство у демократов, одобрил еще в феврале.
FT полагает, что в рамках обсуждаемого фонда военная помощь США Киеву может сократиться до чуть более $16 млрд.
Россия осуждает любую военную помощь Украине, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Президент Владимир Путин в декабре говорил, что Украина сама практически ничего уже не производит, а вооружение получает от других государств, но это пролится недолго.