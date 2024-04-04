Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что альянс уже столкнулся с трудностями в привлечении военной помощи в гораздо меньших объемах. «То есть в нынешней модели финансирования у этой инициативы нулевые шансы», — заявил он, поскольку страны НАТО не могут собрать €500 млн. Но если бы все члены блока были обязаны вносить определенный вклад, добавил Кулеба, то такой план мог бы «существовать и у него был бы шанс на реализацию».