Алиханов — о проблемах со штампами о гражданстве детей: ситуация не устраивает

Также он сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с руководителем управления ФМС и лично донести ему подготовленные кабмином предложения по возможной оптимизации работы ведомства. «Там какой-то очень странный график работы, мне сказали: вторник и четверг, и не полный день, а всего несколько часов. Причем дети новорожденные чуть ли не должны присутствовать зачем-то, это “правда жизни” от людей, которые ходят и которым что-то говорят. <>Ну, пусть посадят больше людей, сами информированием занимаются… Ну невозможно в наш век цифровизации до сих пор не иметь электронной очереди внутри. Чуть ли не на листочке бумажки записывают. В четыре утра люди приходят…» — возмутился губернатор.