Госдеп сообщил о подготовке предложения для РФ по обмену Уилана и Гершковича

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — сказал господин Карстенс на встрече с Группой военной обозревателей. Его слова приводит ТАСС, журналист которого участвует во встрече.