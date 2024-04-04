Госдеп сообщил о подготовке предложения для РФ по обмену Уилана и Гершковича

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — сказал господин Карстенс на встрече с Группой военной обозревателей. Его слова приводит ТАСС, журналист которого участвует во встрече.
В декабре 2023 года Госдеп сообщил, что Россия отклонила предложение США об обмене Пола Уилана и Эвана Гершковича. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отказывается от диалога и готова вернуть американских граждан, но на взаимоприемлемых условиях. В поисках способа возвращения находящихся под стражей граждан США американские власти ведут переговоры с третьими странами, сообщал Белый дом.
Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в декабре 2018 года. При задержании, утверждала спецслужба, у него обнаружили флешку с секретными данными. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Пол Уилан вину не признал. Он призывал президента США Джо Байдена сделать все возможное для его возвращения.
Журналист американской газеты WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, по заданию американских спецслужб журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. С марта прошлого года он находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже. Журналист вину не признает.