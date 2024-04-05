Архив США обнародовал обещание генсека НАТО не вмешиваться в дела России и СНГ

Как отмечается в документе, Вернер заявил о наличии у России и НАТО «очень мощного общего интереса», а также добавил, что таких общих интересов несколько. «Наш общий интерес заключается в том, чтобы в России была стабильность, потому что сверхстабильность в России — это очень хорошо для Европы», — сказал Вернер, отметив, что НАТО «заинтересована и стремится к процветанию России», а ее «успех во всех сферах стал бы успехом» для всех.