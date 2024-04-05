Архив США обнародовал обещание генсека НАТО не вмешиваться в дела России и СНГ

Среди прочего американские историки опубликовали два переведенных на английский язык документа из Государственного архива Российской Федерации — отчеты о встречах Вернера с председателем Верховного Совета РФ Русланом Хасбулатовым в феврале 1992 года в Москве и министра обороны США Уильяма Перри со спикером Думы Иваном Рыбкиным в Вашингтоне в марте 1994 года. Как подчеркивает «Архив по национальной безопасности», эти документы «публикуются впервые».
Из отчета о встрече Вернера с Хасбулатовым следует, что генсек НАТО отмечал наличие «прочной основы для выстраивания отношений» с Россией. «Цель моего визита в том, чтобы установить и укрепить связи с политическим руководством вашей страны, членами парламента, а также военными Российской Федерации. Это основной пункт наших с вами переговоров», — сказал генсек НАТО на встрече с председателем Верховного Совета.
Как отмечается в документе, Вернер заявил о наличии у России и НАТО «очень мощного общего интереса», а также добавил, что таких общих интересов несколько. «Наш общий интерес заключается в том, чтобы в России была стабильность, потому что сверхстабильность в России — это очень хорошо для Европы», — сказал Вернер, отметив, что НАТО «заинтересована и стремится к процветанию России», а ее «успех во всех сферах стал бы успехом» для всех.
«Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела России, равно как и во внутренние дела других суверенных государств — членов СНГ», — заявил генсек НАТО. Он подчеркнул, что в альянсе приветствовали бы присоединение России и всех других участников СНГ к Совету североатлантического сотрудничества. «Мы очень заинтересованы в установлении более тесных связей между солдатами, а не только контактов между политиками. Мы в высочайшей степени уважаем солдат бывшего СССР, а ныне СНГ», — указал Вернер.
Кроме того, он отмечал, что НАТО стремится к созданию «новой обстановки в сфере безопасности в Европе, которая основывалась бы на трех столпах». Первым компонентом системы безопасности в Европе, по словам Вернера, должны были стать Хельсинкские соглашения 1975 года, вторым — «Европейское сообщество, которое заложило бы основу для надежного политического будущего», а третьим — НАТО. Помимо прочего, генсек указывал на «отсутствие необходимости тратить крупные суммы на конфронтацию», в связи с чем допускал возможность «распределения этих средств на помощь» России.