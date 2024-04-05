Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные анонсы 5 апреля

В Москве состоится заседание правительства России. Правительство рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк снижает размер комиссии до 4,9% с 7,5% для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где она требуется.

Московская биржа приостановит торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group. Согласно сообщению биржи, решение принято в связи с подачей Минпромторгом РФ в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на ее российскую дочернюю компанию.

В Брюсселе состоится встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Гуанчжоу (КНР) министр финансов США Джаннет Йеллен встретится с губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном. Также у нее намечены выступление по двусторонним экономическим отношениям Вашингтона и Пекина и встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

В Риме будет опубликован индекс продовольственных цен ФАО.

В Узбекистане состоится визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент США Джо Байден посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу местного порта.