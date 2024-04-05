Главные анонсы 5 апреля

Сбербанк снижает размер комиссии до 4,9% с 7,5% для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где она требуется.
Московская биржа приостановит торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group. Согласно сообщению биржи, решение принято в связи с подачей Минпромторгом РФ в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на ее российскую дочернюю компанию.
В Брюсселе состоится встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В Гуанчжоу (КНР) министр финансов США Джаннет Йеллен встретится с губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном. Также у нее намечены выступление по двусторонним экономическим отношениям Вашингтона и Пекина и встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
В Риме будет опубликован индекс продовольственных цен ФАО.
В Узбекистане состоится визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Президент США Джо Байден посетит Балтимор, где ранее морское судно врезалось в мост, в результате чего он обрушился и заблокировал работу местного порта.