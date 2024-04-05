Главные анонсы 5 апреля

В Гуанчжоу (КНР) министр финансов США Джаннет Йеллен встретится с губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном. Также у нее намечены выступление по двусторонним экономическим отношениям Вашингтона и Пекина и встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.