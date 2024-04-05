Байкер из Иркутска ушёл добровольцем в зону СВО

«Хотел сам разобраться, что здесь происходит». Байкер из Иркутска ушёл добровольцем на СВО. Владимир, позывной «Байколл», хотел понять, что происходит в Донбассе, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой тг-канал (18+) Народного фронта.
Полгода назад военнослужащий во время штурма получил ранение. О тех событиях напоминает медаль «За заслуги перед Отечеством». Владимир лежал в госпитале, восстанавливался и снова вернулся за ленточку.
Сейчас «Байколл» — старшина медицинского батальона. Он встретился с представителем Народного фронта в Ростове, куда приехал забрать машину. «Газель» передала городская поликлиника № 1 Усть-Илимска, отремонтировали ее местные предприниматели. На ней ездили врачи-северяне, а теперь авто трудится на СВО. Перевозит раненых, оборудование.