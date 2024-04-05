Байкер из Иркутска ушёл добровольцем в зону СВО

Сейчас «Байколл» — старшина медицинского батальона. Он встретился с представителем Народного фронта в Ростове, куда приехал забрать машину. «Газель» передала городская поликлиника № 1 Усть-Илимска, отремонтировали ее местные предприниматели. На ней ездили врачи-северяне, а теперь авто трудится на СВО. Перевозит раненых, оборудование.