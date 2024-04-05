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Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления

Иркутский губернатор Кобзев пожелал Чибису скорого выздоровления после операции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения.

На Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса — тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.

«Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге — Губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису. Его семье — терпения и сил… Уверен, правоохранительные органы накажут виновного по всей строгости закона», — написал Кобзев в Telegram-канале.

Прокуратура сообщала, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.