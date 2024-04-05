Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления

На Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса — тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.