Глава Иркутской области пожелал губернатору Чибису скорейшего выздоровления

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, перенесшему операцию после нападения.
На Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса — тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.
«Хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге — Губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису. Его семье — терпения и сил… Уверен, правоохранительные органы накажут виновного по всей строгости закона», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Прокуратура сообщала, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.