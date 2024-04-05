В гордуме определили, как екатеринбуржцам сходиться

Согласно документу, для проведения схода необходимо заявление группы местных жителей численностью не менее 10 человек. При этом в сходе должны принять участие более половины жителей населенного пункта.
На заседании той же комиссии был одобрен документ об избрании старост сельских населенных пунктов. На эту должность местного жителя избирают на два года. У него есть право представлять интересы односельчан и активно взаимодействовать с органами местного самоуправления. Также староста может выдвигать инициативные проекты в интересах своего села и участвовать в организации благоустройства территории.
Отмечается, что по усмотрению городских властей должность старосты может быть оплачиваемой. Дополнительно по просьбам депутатов в городской администрации рассмотрят вопрос о введении должности помощника старосты.