В гордуме определили, как екатеринбуржцам сходиться

На заседании той же комиссии был одобрен документ об избрании старост сельских населенных пунктов. На эту должность местного жителя избирают на два года. У него есть право представлять интересы односельчан и активно взаимодействовать с органами местного самоуправления. Также староста может выдвигать инициативные проекты в интересах своего села и участвовать в организации благоустройства территории.