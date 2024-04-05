Мэр Омска Шелест сделал заявление по работе светофоров в связи с ремонтом бульвара Архитекторов

Во избежание кризисных ситуаций, специалистами департамента транспорта с 24 марта по сегодняшний день выполнено 11 корректировок режимов работы светофорных объектов на ключевых пересечениях и магистралях: улицах 70 лет Октября, Перелета, Крупской, Степанца, Конева, проспекте Комарова", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.