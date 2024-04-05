Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Шелест сделал заявление по работе светофоров в связи с ремонтом бульвара Архитекторов

В пятницу, 5 апреля 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест сделал заявление по работе светофоров в связи с реконструкцией бульвара Архитекторов, повлекшую сопутствующие перекрытия движения.

"Регулярно мониторю ситуацию, связанную с транспортным сообщением Левобережья. Как вы знаете, в связи глобальной реконструкцией бульвара Архитекторов, призванной улучшить пропускную способность этой дороги, временно изменились направления автотранспортных потоков на нескольких участках.

Во избежание кризисных ситуаций, специалистами департамента транспорта с 24 марта по сегодняшний день выполнено 11 корректировок режимов работы светофорных объектов на ключевых пересечениях и магистралях: улицах 70 лет Октября, Перелета, Крупской, Степанца, Конева, проспекте Комарова", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам мэра Омска, некоторые из участков требовали неоднократных корректировок из-за миграции транспортных потоков.

«В ближайшее время планируется смена приоритета движения и корректировка светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца», — заявил Сергей Шелест.

Напомним, движение по части бульвара Архитекторов в связи с масштабной реконструкцией было закрыто с 24 марта 2024 года. О вариантах объезда специалисты мэрии Омска сообщили предварительно на пресс-конференции.